Erol Bulut'tan transfer açıklaması: Umut Nayir'i işaret etti!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:48

Güncelleme: 12.01.2024 - 09:48

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer için açıklamada bulundu.

Bulut, Fenerbahçe'den Umut Nayir'in ilgilendikleri isimlerden biri olduğunu söyledi.

48 yaşındaki teknik direktörü, "Hedefimizde birçok oyuncu var ancak bu teklif yaptığımızda ertesi gün burada olacakları anlamına gelmiyor. Diğer kulüpler de bu oyuncular konuşuyor. Transfer o kadar kolay değil. Bu ekonomik bir şey, ne yapabileceğinizle ilgili ve bizim de bu konuda biraz sorunlarımız var. Bazı oyuncuları almak için çok uğraşıyoruz. Umarım birkaç gün içinde sonuçlandırabiliriz" dedi.

"YARIN DA OLABİLİR AMA..."

"Hedefimizde birçok oyuncu var" diyen Erol Bulut, forvet transferi için de, "Sadece bir oyuncuya odaklanmıyoruz. Umut Nayir de ilgilendiğimiz oyunculardan biri, tıpkı sezon başında söylediğimiz Kieffer Moore gibi. Biz Moore'ru istiyoruz ama iki ya da üç kulüp onunla ilgileniyor. Ayrıca kulübü de yeni bir forvet almaları gerektiğini söylüyor. Gitmesine izin vermeleri zaman alacak ve bu yüzden ben zaman kaybediyorum. Bu yüzden seçeneklere ihtiyacım var. Bu sadece bize bağlı değil. Bu biraz da kulüple, oyuncuyla ilgili. Bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Herhangi bir transferin bitme noktasına gelip gelmediği yönünde soruya cevap veren Erol Bulut, "İki oyuncuyla yakınız. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Çok çabuk gerçekleşebilir, yarın da olabilir ama önümüzdeki hafta da bitebilir" diye konuştu.

UMUT NAYİR'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sezon başında Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Umut Nayir, sarı-lacivertli forma altında 13 maçta 162 dakika sahada kaldı.