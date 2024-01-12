Erol Bulut, Anastasios Bakasetas'ı isteyen kulüpleri açıkladı!

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ın transferi hakkında konuşu. Bulut, "Bakasetas'ı burada görmeyi çok isterim ama buraya getirmek mümkün değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:25
Erol Bulut, Anastasios Bakasetas'ı isteyen kulüpleri açıkladı!
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Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Bulut, transferde adı geçen isimlerden biri olan Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ın transferinin mümkün olmadığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ VE PANATHİNAİKOS'TAN TEKLİFLER VAR"

48 yaşındaki teknik direktör, "Bakasetas'ı burada görmeyi çok isterim ama buraya getirmek mümkün değil. Bunu düşünmemeliyiz. Bakasetas'a çok fazla odaklanmamalıyız çünkü Beşiktaş ve Panathinaikos gibi büyük kulüplerden çok iyi teklifler var. Biz onlarla aynı seviyede değiliz, başa çıkamayız" sözlerini kullandı.

Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Bakasetas, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Bakasetas'ın Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


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