Ersan Ercan yeniden Bilardo Federasyonu başkanlığına seçildi
Türkiye Bilardo Federasyonu 5'inci Genel ve Mali Olağan Genel Kurulu'nda, Ersan Ercan yeniden başkanlığa seçildi.
Ankara Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula 88 delege katıldı. Tek aday olarak seçimlere katılan Ercan, kullanılan oyların 84'ünü aldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
Ersan Ercan'ın başkanlığındaki Türkiye Bilardo Federasyonu'nun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Abdulkadir Şener, Yağmur Arslan, Halim Doruk, Muhammed Leysi, Cengiz Deveci, Nurullah Genç, İhsan Delibaş, Mustafa Demirci, Ece İmge Yılmaz, Murat Tüzül, Miray Koraltürk, Hayrettin Özçelik, Bülent Zent, Nurettin Karakurt.
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