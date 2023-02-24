Ersin Destanoğlu, depremzede Yiğit Efe'yle buluştu
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Yiğit Efe Süzen ile buluştu.
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan Yiğit Efe Süzen'le bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ersin Destanoğlu, depremzede Yiğit Efe'yi İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Destanoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği Yiğit Efe'ye Beşiktaş forması hediye etti.
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