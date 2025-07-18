Ersin Düzen duyurdu: NOW Spor için geri sayım başladı!

Spor yayıncılığı alanında yeni bir oluşum duyuruldu. Ulusal yayın yapan NOW televizyon kanalı, spor içeriklerine özel bir platform olarak NOW Spor markasını hayata geçiriyor.

Yeni kurulacak kanalın kadrosunda, Ersin Düzen, Tümer Metin, Volkan Demirel, Yağız Sabuncuoğlu, Tugay Kerimoğlu, Emre Özcan ve Uğur Karakullukçoğlu yer alıyor.

ERSİN DÜZEN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü spor spikeri Ersin Düzen, sosyal medya hesabından yeni projeyi açıkladı.

Düzen yaptığı paylaşımda, "Değerli takipçilerim, sizlerle büyük bir heyecanımızı paylaşmak istiyorum. Yeni sezonda yeni bir yola çıkıyoruz. Pazar gecesinden itibaren saat 23.00’te NOW ve NOW Spor Youtube kanalında, kıymetli arkadaşlarım Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan ile birlikte karşınızda olacağız.

Ligin başlangıcıyla beraber aramıza yine çok değerli isimler katılacak. Bu yolda birlikte yürüyeceğimiz yorumcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürümüz ise sizlere… Yeni evimizde desteğinizi yine yanımızda hissedeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.