Volkan Demirel'den flaş açıklama: 'Fenerbahçe'yi çok istiyorum ama...'

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel, A Spor'a açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmayı çok istediğini belirten Volkan Demirel, "Bu işler nasip yani. Ben de orada olmak çok istiyorum ama her şeyin zamanı var. Doğru zamanı beklemek lazım ama ne eksik diye sorarsan cevabı buradan sana söyleyemem" diye konuştu.

"YETER Kİ O DUYGUYU KAYBETMEYELİM"

Mücadele vurgusu yapan Volkan Demirel, "Bu sene ligde şampiyonluğu kaybettik ama bir sonraki sene için mücadele var. O yüzden her zaman bir şans geliyor. Yeter ki o duyguyu, o mücadeleyi kaybetmeyelim" dedi.

"OSIMHEN İÇİN HAKLI ÇIKTIM"

Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Napoli'yle karşılaştıkları maçta Victor Osimhen'in kendini fark ettirdiğini belirten Volkan Demirel, Nijeryalı golcü için şu ifadeleri kullandı:

"Ben zaten böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında da hangi futbolcuların nasıl başarılı olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde de çok başarılı olacağını söyledim ki bunda da haklı çıktım."



