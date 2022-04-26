Ersun Yanal: Sistem, sistem, sistem... İşte tüm mesele bu

26 Nisan 2022 Salı, 15:28

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran ve şu anda boşta olan teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesabından beş yıl önce oynanan Türkiye U17-İngiltere U17 maçının kadrolarını paylaştı.

Beş yıl önceki Türkiye - İngiltere U17 Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasını hatırlatan tecrübeli hoca, söz konusu mücadelede oynayan Türk futbolcuların gelişememesine vurgu yaptı.

Beş yıl önce Türkiye - İngiltere U17 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında forma giyen evlatlarımızı biz neden büyütemedik?



Sistem, sistem, sistem... İşte tüm mesele bu... pic.twitter.com/BsH1E8hlXp — Ersun Yanal (@ersunyanal) April 26, 2022

"EVLATLARIMIZI BİZ NEDEN BÜYÜTEMEDİK?"

Yanal paylaşımında, "Beş yıl önce Türkiye - İngiltere U17 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında forma giyen evlatlarımızı biz neden büyütemedik? Sistem, sistem, sistem... İşte tüm mesele bu..." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktörün paylaştığı ilk 11'de yer alan, dönemin U17 Milli Takımı oyuncuları şu şekilde:

Berke Özer, Ramazan Civelek, Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak, Sefa Akgün, Kerem Atakan Kesgin, Hasan Ali Adıgüzel, Recep Gül, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Malik Karaamet.