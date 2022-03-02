Erteleme derbisinde kazanan Fenerbahçe

Voleybol Sultanlar Ligi'nde erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 18:39
Erteleme derbisinde kazanan Fenerbahçe
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen maçta Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada galip gelen taraf 3-0'lık skorla Fenerbahçe Opet oldu.

Fenerbahçe Opet, bu galibiyetle ligdeki 17. galibiyetini elde etti.


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