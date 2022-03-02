Erteleme derbisinde kazanan Fenerbahçe
Voleybol Sultanlar Ligi'nde erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen maçta Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada galip gelen taraf 3-0'lık skorla Fenerbahçe Opet oldu.
Fenerbahçe Opet, bu galibiyetle ligdeki 17. galibiyetini elde etti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- THY tahliye seferlerine başladı
- Ünlü sportif direktörden şok açıklamalar!
- Erteleme derbisinde kazanan Fenerbahçe
- Bilim Kurulu'ndan maske ve kısıtlama kararı
- Mircea Lucescu Ukrayna'yı anlattı!
- 'NATO'yla çatışma riski var'
- Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada
- Yurttaş elektrik faturasına isyan etti
- Semra Güzel kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır?
- Akaryakıt ürünlerine dev zam!