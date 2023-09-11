Ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının tarihi belli oldu!

Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının oynanacağı tarih belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:27
Ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının tarihi belli oldu!
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TFF, yoğun yağmur nedeniyle ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının yeni tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 3 Eylül'de oynanması planlanan ancak yoğun yağmur nedeniyle ertelenen mücadelenin 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15 oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle müsabakanın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor A.Ş. Trendyol Süper Lig 4. Hafta müsabakasının 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir.

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. Maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır."


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Yılport Samsunspor istanbulspor TFF

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