Ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının tarihi belli oldu!
Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının oynanacağı tarih belli oldu.
TFF, yoğun yağmur nedeniyle ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının yeni tarihini açıkladı.
Yapılan açıklamada, 3 Eylül'de oynanması planlanan ancak yoğun yağmur nedeniyle ertelenen mücadelenin 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağı belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15 oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle müsabakanın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor A.Ş. Trendyol Süper Lig 4. Hafta müsabakasının 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir.
Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. Maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır."
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