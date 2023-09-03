Samsunspor - İstanbulspor maçına erteleme kararı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 19:59

Güncelleme: 03.09.2023 - 20:01

Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19:15'te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı.

Karşılaşma sağanak yağışın şiddetini artırmasıyla 12. dakikada durdu. Saha zemininin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker topu birkaç kez havaya attı.

ZEMİN FUTBOL İÇİN ELVERİŞLİ DEĞİL

Top yerde sekmeyince hakem, iki takım teknik direktörü ile görüştü. İki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına giderken saha temizleme işlemleri başlatıldı.

15 dakika sonra zemini kontrol etmek için tekrar sahaya çıkan Burak Şeker, zemin koşullarını futbola elverişli bulmadı ve karşılaşmayı tehir etti.