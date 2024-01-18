Ertuğrul Doğan açıkladı: Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:55

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:56

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Nwakaeme iddialarına noktayı koydu.

2021-2022 sezon sonunda Trabzonspor’la sözleşmesinin sona ermesi ile bordo-mavili takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al İttihat’a giden Nwakaeme’nin yeniden bordo-mavili takıma döneceği yönündeki haberler üzerine Doğan şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle şunu söylemek isterim, bizim yabancı oyuncu kontenjanımız dolu. Takımdan bir yabancı oyuncunun ayrılması halinde hocamızın da talebiyle, ekonomik şartlarımızın da elverdiği oranda transfer yapacağız. Ancak Nwakaeme’nin takımı ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve şu anda da oldukça yüksek maliyetle forma giyiniyor. Bizim şu anda oyuncuyu o maliyetlerle yeniden takımımıza katmamız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Oyuncunun takımındaki alacaklarından fedakarlık yaparak Trabzonspor’a geleceği yönünde de şu ana kadar bize gelen bir şey yok"