Trabzonspor taraftarından Onuachu tepkisi: 'Neden bizim forvetimiz...'
Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Umar Sadiq'in sakatlığı sonrasında Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı. Ancak sakat olduğu iddia edilen Sadiq'in, takımı Real Sociedad'ın bugün Osasuna ile oynayacağı maçın kadrosuna alımasına Trabzonsporlu taraftarlar tepki gösterdi.
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Real Sociedad'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadiq, sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.
26 yaşındaki futbolcunun yerine Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Trabzonspor'dan Paul Onuachu dahil edilmişti.
KADROYA ALINDI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; dün beklenmedik bir olay gerçekleşti ve sakat olduğu söylenen Umar Sadiq, Real Sociedad'ın bugün İspanya Kral Kupası'nda Osasuna ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.
Bu duruma Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. "Madem sakat değildi, neden bizim forvetimiz boşu boşuna Afrika Kupası'na gitti" yorumları yapıldı.
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