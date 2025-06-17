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Ertuğrul Doğan'dan Paul Onuachu açıklaması!

Ertuğrul Doğan'dan Paul Onuachu açıklaması!

17.06.2025 14:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Ertuğrul Doğan'dan Paul Onuachu açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu'nun transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da transfer gündeminin en sıcak maddelerinden biri yeniden Paul Onuachu oldu.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bonservisi Southampton'da bulunan Nijeryalı golcünün yeniden takıma kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"ONUACHU İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Başkan Doğan, "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız" ifadelerini kullandı.

28 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Paul Onuachu, geride kalan sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet söz konusu 28 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı. 

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