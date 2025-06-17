Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması: 'Avrupa'dan teklif gelirse...'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bugün düzenlnen basın toplantısında konuştu.

Doğan, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen kaleci Uğurcan Çakır ile hakkında açıklama yaptı.

"RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Doğan açıklamasında, "Ben Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan, bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması. Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim. Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur" ifadelerini kullandı.