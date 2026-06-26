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Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması: 'Hiçbir şey değişmez değildir'

Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması: 'Hiçbir şey değişmez değildir'

26.06.2026 17:55:00
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Cumhuriyet Spor
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Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması: 'Hiçbir şey değişmez değildir'

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralı hakkında konuştu. Doğan, Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir" ifadelerini kullandı.
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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok tartışılan 10+4 yabancı oyuncu kuralına dair konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibarıyla hiç kimse yabancı kuralından memnun değil."

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZ DEĞİLDİR"

"Bununla alakalı kendi Whatsapp grubumuzda ekibimiz çalışacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir."

"O zamanki şartlar itibarıyla bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz."

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