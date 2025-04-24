Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması! 'Allah akıl fikir versin'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri kupa yarı finali sonrası konuştu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri kupa yarı finali sonrası açıklamalarda bulundu.
Doğan, "Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum." dedi.
Federasyona yabancı hakem talebini ilettiklerini ifade eden Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü." dedi.
Etiketler: #trabzonspor #Ertuğrul Doğan #hakem
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