Eski Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman emekli olduğunu açıkladı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 20:13

2018-19 sezonunda Philip Cocu'nun kovulmasının ardından bir süre Fenerbahçe'yi de çalıştıran Erwin Koeman, teknik direktörlükten emekli olduğunu açıkladı.

Cocu sonrası dönemde Fenerbahçe ile 9 maça çıkan Koeman, “Beitar Jerusalem'e geldiğimden beri buraya ve buradaki insanlara aşık oldum. Bırakma kararı bu nedenle zordu. Teknik direktörlükten emekli olmanın zamanı geldi" ifadeleri ile emekliliğini duyurmuş oldu.

Kariyeri boyunca Feyenoord, FC Utrecht, RKC Waalwijk ve Umman Milli Takımı'nda görev alan Koeman, bir buçuk yıl boyunca kulüpsüz kaldıktan sonra geçen yaz Beitar'ı çalıştırmaya başlamıştı.

14 kulübün bulunduğu İsrail Ligi'nde Beitar, Koeman yönetimi altında ligdeki 11.hafta sonunda 9.sırada bulunuyor.















