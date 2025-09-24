Erzurum'da kazanan çıkmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 19:38:00
Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında Erzurumspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Erzurumspor'un golünü mücadelenin henüz 1. dakikasında Mustafa Fettahoğlu kaydetti. Keçiörengücü'ne beraberliği getiren golü ise 88. dakikada penaltıdan Eduart Rroca attı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 13 yaptı. Keçiörengücü, 9 puana yükseldi.

1. Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor, Serik Spor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk edecek.

