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Erzurumspor FK, 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Erzurumspor FK, 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

10.07.2025 09:31:00
Güncellenme:
AA
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Erzurumspor FK, 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsamettin Yener'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, Boluspor'dan santrfor Hüsamettin Yener'le 1, Turgutluspor'dan Mert Önal'la 3 ve Belçika Ligi takımlarından Eupen'de forma giyen orta saha oyuncusu Brandon Baiye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerindeki transfer görüşmelerini tamamlayan oyuncular, daha sonra takımın Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden kampına katıldı.

Açıklamada, "Yeni transferlerimize hoş geldiniz diyor, Erzurumspor camiamız altında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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