Erzurumspor 3 puanı 4 golle aldı!

Erzurumspor FK, TFF 1. Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup etti.

Erzurumspor 3 puanı 4 golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:24

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçta Erzurumspor FK, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7'de Guram Giorbelidze, 43'te Yakup Kırtay ve 64 ve 81'de penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

ERZURUMSPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Erzurumspor bu sonucun ardından 19 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Keçiörengücü ise 14 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Amedspor'u konuk edecek. Keçiörengücü, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Erzurumspor FK #Keçiörengücü #TFF 1. Lig

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