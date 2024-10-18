Beşiktaş'ta ayrılık: TFF'de görev yapacak!
Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatör danışmanı Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdı. Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapacak.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanı Emrah Bayraktar, siyah beyazlı kulüple yollarını ayırdı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden Bayraktar'ın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüzde Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığı görevini icra eden Emrah Bayraktar, önümüzdeki dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev yapacaktır.
Emrah Bayraktar’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki yeni görevinde başarılar dileriz."
Emrah Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapacak.
Etiketler: #Emrah Bayraktar #beşiktaş #TFF
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