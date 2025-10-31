Erzurumspor, deplasmanda 3 golle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Erzurumspor'u ağırladı.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 3-0 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 62. dakikalarda Eren Tozlu ve 88. dakikada heikne Sylla kaydetti.
Hatayspor'da 14. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor ligdeki puanını 22'ye çıkartırken Hatayspor 4 puanda kaldı.
Erzurumspor, ligin gelecek haftasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Amed SF'ye konuk olacak.