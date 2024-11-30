Erzurumspor'a galibiyet için tek gol yetti!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 21:32

Güncelleme: 30.11.2024 - 21:32

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor, Çorum FK deplasmanına konuk oldu. Erzurumspor, Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Streli Mamba attı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, iki maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Çorum FK, 20 puanda kaldı.

Erzurumspor, ligin bir sonraki haftasında Adanaspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Manisa FK deplasmanına gidecek.