Erzurumspor'dan PFDK tepkisi!
1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, PFDK'nın verdiği cezalara tepki gösterdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara tepki gösterdi.
Kulüp, 35. haftada sahasında oynadığı Uğur Okulları İstanbulspor maçında PFDK'nin verdiği cezaların ardından açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbulspor maçı sonrası PFDK'nin kulübümüze verdiği cezalar, tarihte eşi benzeri görülmemiş, skandal cezalardır. Bu cezalar Erzurumspor'a değil, Erzurum'a verilmiştir. 30 sayfalık savunmamızı dikkate almayan PFDK'ye karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazımızı yapacağız. Cumhuriyeti kuran bu kadim şehrin, her dönem bedel ödeyen Erzurumluların yıllardır süren bu çifte standart karşısında sabrı taşmış, zincirler kırılmıştır. Daha fazla canımızın yanmasına müsaade etmemek adına toplumsal tepkimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Erzurumlulara çağrıda bulunuyoruz. Siyaset, bürokrasi, STK'larla, taraftarlarımızla, camiamızla birlikte en büyük kenetlenmeyi bu süreçte gerçekleştirmek zorundayız. Şehrimizin takımı göz bebeğimiz Erzurumspor'a reva görülen bu zulmü durdurmak adına birleşmeliyiz. Bu kıyımın, bu adaletsizliğin mutlaka sonuçları olacaktır. Takımımızın yanında duranlarla, karşısında duranları da not ediyoruz. Tek başımıza da kalsak, adalet adına haklarımızı korumak adına bize inananlarla mücadelemiz ilelebet sürecektir."
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
- Erzurumspor'dan PFDK tepkisi!
- Novak Djokovic, Roma'dan çekildi
- Antonio Rüdiger'e 6 maç men cezası!
- Süper Lig'de 33. hafta VAR kayıtları açıklandı
- Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
- Hansi Flick'ten yeni sözleşme yanıtı!
- PFDK, Erzurumspor FK'ye ceza yağdırdı
- Hikmet Çinçin'den TFF'ye ziyaret
- Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği başkanlığına aday oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Biz bu binadan çıkarsak...'
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- Seyahat edecekler dikkat: Artık tamamen yasak!
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Yerlikaya'dan, Özgür Özel'e 'bant' yanıtı
- Türkiye'nin en güvenli bölgelerini açıkladı
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi
- Devlet Bahçeli'nin hedefinde 'İBB' var!
- Ümit Özdağ ilk kez hâkim karşısına çıktı