Esenler Erokspor, Malatyaspor'u 2 golle geçti!
Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ertuğrul İdris Furat ve 58. dakikada Faye kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 89. dakikada Mehmet Güneş attı.
Bu sonuçla Erokspor ligde 2. galibiyetini aldı. Yeni Malatyaspor ise 6. mağlubiyetini aldı.
Ligde ilk maçına çıkmayan ve -3 puan cezası alan Malatyaspor, -3 puanla son sırada yer alıyor.
Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Amed SK'yı ağırlayacak. Esenler ise Pendikspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Esenler Erokspor #yeni malatyaspor
Spor Haberleri
- Dursun Özbek'ten Cenk Ergün için sert sözler!
- Esenler Erokspor, Malatyaspor'u 2 golle geçti!
- Dursun Özbek'ten karaborsa çıkışı!
- Galatasaray PAOK maçına hazır
- PFDK, derbinin sevklerini açıklandı
- Trabzonspor'dan VAR tepkisi!
- Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Asım Pars, Bosna Hersek'te toprağa verildi
- Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi!
- 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli o
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- İmamoğlu'ndan flaş 'siyasi yasak' yanıtı
- Metin Arolat'ın ölümünde 'sarı serum' iddiası
- Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia
- 'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!