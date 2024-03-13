NBA'de müthiş geri dönüş: Minnesota Timberwolves 22 sayılık farkı çevirdi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda karışılaştığı Los Angeles Clippers'ı 118-100 mağlup etti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Timberwolves, 22 sayı geriden gelerek bu sezon 45. galibiyetini elde etti.
Konuk takımda Anthony Edwards 37 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladı. Nickeil Alexander-Walker 28 sayı, 3 ribaunt, Mike Conley 23 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Kyle Anderson 10 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.
Ev sahibi ekipte ise Paul George 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, James Harden 12 sayı, 7 asist, Norman Powell 11 sayı, 4 ribaunt, Ivica Zubac 10 sayı, 8 ribauntla oynadı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 106-79
Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 109-97
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 111-121
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 101-103
Utah Jazz-Boston Celtics: 107-123
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 100-118
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 129-94
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