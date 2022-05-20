Eski atlet Haydar Doğan’dan, derecesini geçen Utku Göler’e tebrik

20 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

Karslı atlet Utku Göler, Haydar Doğan’ın 36 yıllık rekorunu tarihe gömdü. Fransa’daki Okullararası Dünya Şampiyonası’nda 16 yaşındaki Utku Göler, 3 bin metreyi 8.16.72 ile koştu. Göler 36 yıllık rekoru kırıp dünya 3.’sü oldu. Eski rekortmen Haydar Doğan, döneminin en iyi sporcularından biriydi. 100’den fazla kez milli formayı giyen Doğan, kazandığı sayısız başarıyla hep gündem oldu. Doğan, rekorunun kırılması üzerine Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Rekorlar kırılmak içindir. Benim rekorlarımı kıranları bugüne kadar hep ödüllendirdim. Aynısını Utku Göler kardeşime yapmak istiyorum. Bu ödül daha özel olacak. Kendisini ilk tebrik edenlerdenim. Çok sevindim, mutluluk duydum. Ankara’da bir organizasyonda denk gelmemiz halinde ödülünü vereceğim” dedi.

"İLERİ ÇALIŞMA YAPILMALI"

Haydar Doğan, “Bu başarılar Türk sporunun geliştiğinin bir işaretidir. Özellikle atletizmde son yıllarda yetenekli çocuklarımızın tespiti ve desteklenmeleriyle ilgili çalışmaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu konuda spor teşkilatı ile Atletizm Federasyonu’nun yetenekli çocuklarımızın tespiti ve desteklenmesi yönünde çok daha ileri seviyede çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum. Bunların gerçekleşmesi halinde yetenekli gençlerin dünya çapında ve olimpiyatlarda ülkemize madalyalar kazandırması kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.