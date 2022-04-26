Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 1.33.52.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.
Milli atlet Meryem Bekmez, Mersin'de düzenlenen 20 kilometre Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 1.33.52.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Meryem, bu derecesiyle Yeliz Ay tarafından 1999'da İzmir'de kırılan 23 yaş altı ile Semiha Mutlu Özdemir tarafından 2011'de Ankara'da kırılan büyükler Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu.
Meryem, yarışmada ara geçiş zamanı olan 21.54.2 derecesiyle 5 bin metre, 45.49.52 derecesiyle de 10 bin metre 23 yaş altı rekorlarını da kırdı.
20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mazlum Demir, 1987'de Hakan Çalışkan'ın elde ettiği 1.32.02'lik dereceden daha iyi bir zaman olan 1.29.58.06'yla 20 kilometre yürüyüşte en iyi derecenin sahibi oldu.
20 yaş altı kadınlar kategorisinde Şükran Ayaz, ilk defa yarışılan 20 kilometre yürüyüşte 1.54.24.17'yle en iyi dereceyi elde etti.
Video Haberler
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
- Maske ile ilgili karar verildi
- Derenin analiz raporu tamamlandı
- Sokak ortasında ceset bulundu!
- Kazada ölümden döndü, şoförü görünce şikayetçi olmadı
- Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi
- İşçi konteynerleri yandı
- Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Patateste kanser ihtimali
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- 'Bizi Silivri'ye götürecekler'
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar