Eski Beşiktaş yöneticisi Metin Keçeli, yumruklu saldırıyı Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Arat’ı uyarmıştım’

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 08:17

Arat’a yumruk atan ve istifası istenen Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, “Asla istifa etmeyeceğim. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım. İhraç edilmeyi beklemiyorum” dedi. Siyah-Beyazlı kulübün kıdemli yöneticilerinden Metin Keçeli, divanda yaşananları Cumhuriyet’e şu sözlerle değerlendirdi:

Beşiktaşlılar üzüntü içinde. Olmaması gereken bir olay. Herkes Tevfik Yamantürk’ü suçluyor. Kendisini 30 senedir tanırım, kaliteli, Beşiktaş’ta çeşitli görevlerde bulunmuş eli açık insan. Büyük bir şirketin patronu. Hasan Arat herkesin elini sıkıyor, Tevfik Yamantürk’ün eline vuruyor ve küfrediyor. Önce inanmadım. Sonra Tevfik’e sordum onaylattım. Hasan Arat’ı basketbolculuğundan biliyorum. Bende hayal kırıklığı yarattı. 1998 yılında Süleyman Seba son yönetimini yaparken onun ismini söylemiştim.

Ahmet Nur Çebi’ye yapılmayan kalmadı. Futbol takımı yıpratıldı. Başkan oldu takımı parçaladı. 5 kişiyi kadro dışı bıraktı. Futbolcular sahaya çıkmaktan korkar hale geldi. Bu kadro şampiyonluğa oynayacak bir kadroydu. Çebi dönemi yere sağlam basma dönemidir.

Samet Aybaba’nın basın toplantısı birkaç kişiyi sokağa çıkamaz hale getirdi. Her şey A’dan Z’ye doğruydu. Arat cevap vermedi. Hasta olduğunu söyledi. İnsan çıkıp birkaç şey söylemez mi? Seni 5 aydır tutan mı vardı? Mahkemeye gideceğini söylüyormuş. Gitme, kulüp seni mahkemeye veriyor zaten. 6 milyona mal olan altyapıyı nasıl 21 milyon Avro’ya çıkardınız? Transferde sokağa attığınız 100 milyon Avro’nun hesabını kim verecek? Sen mağdur değilsin, Beşiktaş Kulübü mağdur. Süleyman Seba döneminde bunlar olsaydı kulübün de Beşiktaş semtinin de önünden geçemezdik!

'ŞOFÖRÜ AMİGOYMUŞ'

'Hasan Arat’ın aday olduğu seçim döneminden önce aldığım olumsuz duyumlar üzerine kendisine serzenişte bulundum. “Hasan senin etrafında birisi varmış, tribünleri organize edip aleyhte tezahürat yaptırıyormuş” dedim. Bana “Metin Ağabey ben yapar mıyım?” dedi. İnanmadım. Öğrendim ki her şeyden haberi varmış. Şoförüne amigoluk yaptırıyormuş!'