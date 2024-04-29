Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida kariyer rekoru kırdı!
Yunanistan Süper Ligi ekibi AEK forması giyen Hırvat savunmacı Domagoj Vida, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.
AEK forması giyen Domagoj Vida, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Hırvat savunma oyuncusu, bu sezon AEK formasıyla 37 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.
165 MAÇTA 16 GOL
AEK'den önce Beşiktaş forması giyen Vida, siyah-beyazlı ekipte oynadığı 2018-2022 arası dönemde 165 maçta 16 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
Vida'nın AEK ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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