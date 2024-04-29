Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida kariyer rekoru kırdı!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:24

Güncelleme: 29.04.2024 - 16:24

AEK forması giyen Domagoj Vida, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Hırvat savunma oyuncusu, bu sezon AEK formasıyla 37 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.

165 MAÇTA 16 GOL

AEK'den önce Beşiktaş forması giyen Vida, siyah-beyazlı ekipte oynadığı 2018-2022 arası dönemde 165 maçta 16 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Vida'nın AEK ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.