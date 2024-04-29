Beşiktaş'tan Al-Musrati yorumlarına suç duyurusu

Beşiktaş Kulübü, Libyalı futbolcusu Al-Musrati için bir televizyon kanalında yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 07:26
Beşiktaş'tan Al-Musrati yorumlarına suç duyurusu
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Al-Musrati için yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Biz Beşiktaşız; Kurucularımızdan aldığımız terbiye, Baba Hakkı'nın adaleti, Süleyman Seba'nın çizdiği değerler manzumesi bizim anayasamızdır.

Beşiktaş JK spor sahalarında yenilse de yense de şerefiyle var olmuş, onurlu duruşuyla var olmaya devam edecektir. Fenerbahçe ile oynadığımız maça oyuncularımız bu şiarla çıkmış, şerefiyle oynamış, kazanan rakibinin elini sıkıp sahadan ayrılmıştır. Bundan sonra da hep böyle olacaktır.

Maçın 25. dakikasında istemeden yaptığı bir hareketle kırmızı kart gören futbolcumuz Al Musrati, üzüntüsünü maç sonunda tüm Beşiktaş camiasından özür dileyerek göstermiştir.

Beyaz TV isimli televizyon kanalında profesyonel futbolcumuz Al Musrati'nin transferi ve maçta gördüğü kırmızı kartla alakalı olarak gazetecilik ve yayıncılık etiğine sığmayan, açıkça suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştur.

Kulübümüz yarın sabah konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. Ayrıca RTÜK'e de gerekli şikayet yapılacaktır."


Al Musrati haberleri beşiktaş haberleri Suç duyurusu haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş için korkunç sene!

Beşiktaş için korkunç sene!
Al-Musrati, derbilerde Beşiktaş'a yaramıyor!

Al-Musrati, derbilerde Beşiktaş'a yaramıyor!
Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu! Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu! Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'den derbi öncesi karar: 3 futbolcu kadroya alınmadı!

Fenerbahçe'den derbi öncesi karar: 3 futbolcu kadroya alınmadı!
Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!

Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!
'İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir ilk kez göründü

'İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir ilk kez göründü
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler
Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!

Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!
Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım

Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım
Enes Ünal yıldızlaştı! Bournemouth kazandı!

Enes Ünal yıldızlaştı! Bournemouth kazandı!