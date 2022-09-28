Eski Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic Süper Lig'e geri döndü!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic'i renklerine bağladı.
Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Sırp futbolcu ile önümüzdeki transfer döneminden geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Adem Ljajic Karagümrük'te. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."
MAÇ BAŞI ÜCRET ALACAK
Boşnak asıllı Sırp milli yıldız, devre arasında takıma katılacak ve maç başı ücret alacak.
2018'de kiralık olarak, 2019'da bonservisiyle Torino'dan Beşiktaş'a gelen Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımda geçen sezon herhangi bir maçta forma giymedi.
Ljajic son resmi maçına 11 Mayıs 2021'de Fatih Karagümrük'e karşı çıkmıştı. Beşiktaş'ta son yılında kadro dışı kalan ve senelik 4 milyon Euro kazanan Adem Ljajic, başka takıma gitmek yerine kulüpte kalmaya devam etmişti.
2018'de kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Ljajic, 2022 yılına kadar kaldığı siyah beyazlı ekipte 85 maça çıkıp 18 gol atmıştı.
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