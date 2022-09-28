Fırat Aydınus, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemini günler öncesinden bildi
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan olarak açıklandı. Eski hakem Fırat Aydınus, dev derbinin hakemini günler öncesinden bildi.
Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ederken, karşılaşmayı Volkan Bayarslan'ın yöneteceği açıklandı.
TFF'nin hakem atamasının ardından eski hakem Fırat Aydınus'un günler öncesinden yaptığı tahmin gündem oldu.
Aydınus, "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- AKP'ye kalelerinden darbe!