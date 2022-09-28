Fırat Aydınus, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemini günler öncesinden bildi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan olarak açıklandı. Eski hakem Fırat Aydınus, dev derbinin hakemini günler öncesinden bildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:18
Fırat Aydınus, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemini günler öncesinden bildi
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Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ederken, karşılaşmayı Volkan Bayarslan'ın yöneteceği açıklandı.

TFF'nin hakem atamasının ardından eski hakem Fırat Aydınus'un günler öncesinden yaptığı tahmin gündem oldu.

Aydınus, "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

 

 


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