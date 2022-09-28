Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:53

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak dev derbinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak. 8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

1 Ekim Cumartesi

14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük

17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar

14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi

20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan