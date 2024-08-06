Eski Beşiktaşlı futbolcu TFF 2. Lig ekibinde!
Süper Lig ekibiBeşiktaş'ın eski futbolcularından Kerim Frei'ın yeni adresi bu kez Elazığspor oldu.
TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor hücum hattına dikkat çeken bir takviyede bulundu.
Elazığspor, Manisa FK'dan ayrılan Kerim Frei'yi kadrosuna dahil etti.
Kerim Frei ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Elazığspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, son olarak Manisa FK forması giyen 1993 doğumlu sol kanat sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabilen Kerim Frei ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz."
Fulham altyapısında yetişen Kerim Frei daha sonra Cardiff City, Beşiktaş, Birmingham, Başakşehir, Maccabi Haifa, Maccabi Haifa, Emmen, Fatih Karagümrük ve Manisa FK'da oynadı.
Spor Haberleri
- Filenin Sultanları, Çin karşısında üstünlüğü aldı!
- Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında yok!
- Eski Beşiktaşlı futbolcu TFF 2. Lig ekibinde!
- Paris 2024'te futbol finalinin adı belli oldu!
- Luana Alonso kimdir?
- Armand Duplantis kimdir?
- Galatasaray'dan sol beke genç aday!
- Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson'dan altın madalya
- Fenerbahçe, Lille ile karşılaşacak
- Milli güreşçilerimiz erken veda etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın 'ev zencisi' tanımı ne anlama geliyor?
- 'Uygunsuz ortam' yarattığı gerekçesiyle men edildi
- Son ankette fark açıldı!
- Görüşme sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama!
- Altın madalyalı yüzücü parkta uyudu!
- ‘Esas beni darbettiler, bebeğim yere düştü’
- 'Ne memlekete ne de şehirlerimize hayır gelmez'
- Kıtır kıtır biber turşusu tarifi...
- Instagram yasağının günlük maliyeti ne kadar?
- Mekânda yer bulamayınca çalışanlara gözaltı!