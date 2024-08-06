Eski Beşiktaşlı futbolcu TFF 2. Lig ekibinde!

Süper Lig ekibiBeşiktaş'ın eski futbolcularından Kerim Frei'ın yeni adresi bu kez Elazığspor oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:52
Eski Beşiktaşlı futbolcu TFF 2. Lig ekibinde!
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TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor hücum hattına dikkat çeken bir takviyede bulundu.

Elazığspor, Manisa FK'dan ayrılan Kerim Frei'yi kadrosuna dahil etti.

Kerim Frei ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Elazığspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, son olarak Manisa FK forması giyen 1993 doğumlu sol kanat sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabilen Kerim Frei ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz."

Fulham altyapısında yetişen Kerim Frei daha sonra Cardiff City, Beşiktaş, Birmingham, Başakşehir, Maccabi Haifa, Maccabi Haifa, Emmen, Fatih Karagümrük ve Manisa FK'da oynadı.


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