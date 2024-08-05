5-0’lık G.Saray zaferinin perde arkasında yönetimin doğru tercihlerinin büyük payı var: ‘Beş’ yıldızlı Beşiktaş
Beşiktaş, tarihi bir farkla Galatasaray’ı yenip Turkcell Süper Kupa’yı müzesine götürürken Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin, teknik heyetin ve futbolcuların yeni sezon öncesi gösterdiği özverili çalışma, başarının en büyük anahtarı oldu.
Geçen sezon ligde hayal kırıklığı yaşamasına karşın Türkiye Kupası’nı kazanarak camiaya umut veren Siyah-Beyazlılar, ‘sistem teknik direktörü’ olarak bilinen Giovanni van Bronckhorst’ta karar kıldı.
Hollandalı hoca, göreve başladığı ilk günden bu yana yönetimle uyumlu bir çalışma gösterdi, takımın ihtiyaçlarını net şekilde belirledi. Ümraniye’de herkesle samimi diyaloglar kuran Bronckhorst, çalışanın formayı alacağına tüm oyuncularını inandırdı.
İyi bir hazırlık kampı geçiren Beşiktaş’ta futbolcular, yeni hocalarının oyun sistemini ve isteklerini kısa sürede kavradı.
TRANSFER BAŞARISI
Başkan Hasan Arat ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel, transferde önemli isimleri takıma erken kazandırıp, Bronckhorst’un elini rahatlattı. Stopere Paulista’yı, orta sahaya Rafa Silva’yı, forvete Immobile’yi getiren Beşiktaş, kariyerli ve tecrübeli isimlerden kurulu bir takım omurgası yarattı. 3 yıldızın mütevazı tavırları, takıma duydukları aidiyet, herkesle yakın iletişim kurmaları, sezon öncesi kaynaşmayı hızlandırdı.
Bronckhorst; Semih, Mustafa Hekimoğlu ve Demir Ege gibi gençlerle yakından ilgilenirken takımdan ayrılması gündemde olan Onana’yı dahi sahaya sürüp başarıya inandırdı. Takımın sistemli görüntüsü, yönetimin doğru adımları, Bronckhorst’un işine odaklı tavırları, 5-0’lık G.Saray galibiyetiyle Siyah-Beyazlı camiaya büyük motivasyon sağladı.
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