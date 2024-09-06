Beşiktaş Belediyesi işgalleri kaldırmaya başladı
Beşiktaş Belediyesi, sokakları masa ve sandalyelerle işgal eden işletmelere denetim yaparak sokakları boşalttı.
Beşiktaş Belediyesi, kent yaşamını olumsuz etkileyen kamusal alan işgallerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kullanımıyla Beşiktaş'ın en hareketli bölgelerinden biri olan Çarşı bölgesinde işgal kaldırma çalışmaları başladı. Daha önce Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı’da işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulunmuş ve bu denetimlerin yoğunlaştırılacağını duyurmuştu.
Erişilebilir bir Beşiktaş için söz veren Beşiktaş Belediyesi halkın ortak kullanım alanlarını korumak ve düzenli kent ortamı sağlamak için Çarşı bölgesindeki işgalleri kaldırmaya başladı. Belediye ekipleri, kamu düzenini koruma konusunda başlatılan çalışmalar kapsamında; 2024 – 2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala öncelikli olarak okul çevrelerinde harekete geçti.
Beşiktaş Belediyesi, ilçenin düzenli kent yaşamını sürdürmek ve halkın güvenliğini sağlamak adına bu çalışmalara hız kesmeden devam edecek. Çarşı bölgesinde başlatılan çalışmalar genişletilerek sürdürülecek.
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