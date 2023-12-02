Eski Denizlispor Başkanı Ali Çetin bıçaklı saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:47

Güncelleme: 02.12.2023 - 12:47

Denizli’de gece saat 01.00 eski Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile taksi şoförü Barış A. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Barış A., Çetin’i göğsünden bıçakladı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Ali Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksi şoförü Barış A.’yı gözaltına aldı.

Barış A.’nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.