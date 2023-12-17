Bologna, Roma'yı geçip zirve yarışına ortak oldu!

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna'ya 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 22:33
Bologna, Roma'yı geçip zirve yarışına ortak oldu!
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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 2-0 kazanırken goller; 37. dakikada Nikola Moro ve 49. dakikada Rasmus Kristensen kendi kalesine attı.

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Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte 28 puana yükselen Bologna, Şampiyonlar Ligi potasına girerken Roma, 25 puanla 7. sıraya düştü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Roma evinde Napoli'yi ağırlarken, Bologna sahasında Atalanta'yı konuk edecek.


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