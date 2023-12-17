Arsenal kendi evinde 3 puana 2 golle ulaştı!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 20:06
Arsenal kendi evinde 3 puana 2 golle ulaştı!
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 2-0'lık skorla kazandı.

Baştan sona tüm mücadeleyi üstün oynayan Arsenal, 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Kai Havertz ile galibiyete koştu.

SIRADAKİ RAKİBİ LİVERPOOL

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 39'a yükseltti. Brighton ise 26 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Brighton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.


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