İngiltere'deki dev maçta kazanan çıkmadı! Liverpool'dan tam 34 şut...
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Mücadeleye ev sahibi Liverpool, etkili başladı. Maç boyunca da baskısını sürdüren ve oyunu baştan sona Manchester United yarı sahasında oynayan ev sahibi ekip, bir türlü Manchester United savunmasını aşamadı.
LIVERPOOL, ONANA'YI GEÇEMEDİ
Maç boyunca Manchester United kalesini 34 kez yoklayan Liverpool, 8 kez çerçeveyi buldu ancak Andre Onana'nın koruduğu kaleyi geçemedi.
Manchester United ise maç boyunca sadece 1 kez etkili atak yapabildi. 68. dakikada Rasmus Höjlund, karşı karşıya pozisyonda Alisson'u geçemedi.
DALOT'YA 90+4'TE KIRMIZI KART
Manchester United'da Diogo Dalot, yoğun itiraz nedeniyle 90+4. dakikada üst üste iki sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Manchester United'a karşı Anfield'da oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Liverpool, puanını 38'e çıkardı.
Anfield'da 2 maç aranın ardından yenilmeyen Manchester United ise puanını 28'e çıkardı.
GELECEK HAFTA ANFIELD'DA DEV MAÇ
Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Liverpool, bir sonraki maçında lider Arsenal'i Anfield'da ağırlayacak. Manchester United ise West Ham United deplasmanına gidecek.
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