Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım canlı yayına katılacak

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 14:30
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım canlı yayına katılacak
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında konuşacak.

Habertürk'e katılacak Yıldırım'ın, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın katılacağı program, bugün (çarşamba) 21.00'de yayımlanacak.


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