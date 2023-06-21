Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım canlı yayına katılacak
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında konuşacak.
Habertürk'e katılacak Yıldırım'ın, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Aziz Yıldırım'ın katılacağı program, bugün (çarşamba) 21.00'de yayımlanacak.
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