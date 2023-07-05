Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, 3 Temmuz’u ve FETÖ’yle mücadelelerini anlattı: ‘Cumhuriyeti yaşattık’

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin düzenlediği “3 Temmuz’un dünü bugünü yarını” panelinde konuşan Yıldırım, “Bu davayı şike davası diye görürseniz yanılırsınız. Bu dava şike veya teşvik davası değil. Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etme, onun yerine yeni bir cumhuriyet kurma, ismi belki İslam cumhuriyeti veya başka bir isim olacak, Atatürk’ün kurduğu bu cumhuriyeti ortadan kaldırma davası. Hesap kitap bu” dedi.

‘TEHLİKE SÜRÜYOR’

Aziz Yıldırım, “Devletin kurumlarını da ele geçirdiler. Ne oldu kripto olarak hâlâ bazıları uykuda. Tehlike hâlâ devam ediyor, bütün partilerin içinde FETÖ hâlâ devam ediyor. Fenerbahçe ne yaptı, direnişin ateşini yakan Fenerbahçe’nin ta kendisidir, ben değilim. O ateşi sizlerle beraber yaktık. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamasını sağladık. Fenerbahçe kendisine yapılan haksızlıktan dolayı sokağa çıktı. Ankara’ya Atatürk’e gittik, şikâyet ettik. Sadece biz de gitmedik, G.Saraylı, Beşiktaşlı, Bursasporlusu, Eskişehirsporlusu da geldi. O zaman iktidardaki parti ile bunlar iç içeydi ne oldu FETÖ orada kendi istediklerini 160 insana kazık attı” diye konuştu.

‘TARİKATLARIN İÇİNDELER’

Aziz Yıldırım, “Bunların son çıkış noktası 15 Temmuz’du. Fakat o zaman da başarısız olunca Cumhurbaşkanı tarafından yapılan çağrı ile millet sokağa döküldü. FETÖ’nün amacı Fenerbahçe’yi değil Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirmekti. Allah yukarıda ve büyük, 15 Temmuz’da elleri ayaklarına dolaştı da hepimiz yaşıyoruz. Bugün bütün tarikatların içindeler, onların içine attılar kendilerini. Her yerde varlar ve güçlüler bilin. Onlarla mücadeleyi kesmemek gerekiyor 5 sene önce söyledim bugün hepsini yaşadık gördük” dedi. Yıldırım, “Fenerbahçeli olarak hepinize söylüyorum, rica ediyorum, parçalanmayın. Bölünmeyin. Düşünceleriniz aynı olmayabilir. Ama üst kimliğinizde Fenerbahçe var” şeklinde konuştu.

‘FETÖ, FENERBAHÇE’YE ÇATTIĞINA PİŞMAN OLDU’

Eski başkan Yıldırım, “Fenerbahçe’ye çattıkları için pişman oldular. Sarı-Lacivert duvara çarptılar. 12 Şubat’ta Silivri’de ‘Ne şikesi, memleket elden gidiyor’ derken inanarak söyledim. İktidarın altı tamamen boşalmıştı, FETÖ’ydü. ‘Başkanlığı bırak eve git’ diyenler oldu. Biz bıraksaydık sizin gücünüzü arkamıza alamazdık. 7 Şubat oldu MİT Müsteşarını alacaklardı sonra sıra Başbakan’a geliyordu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir dönem başlangıcı olacaktı. 17-25 Aralık sonrasında dershaneler olayı ve iktidar da Fenerbahçe gibi FETÖ ile mücadeleye başladı” ifadelerini kullandı.