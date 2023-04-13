Eski Fenerbahçeli basketbolcu Birsel Vardarlı'dan Aziz Yıldırım itirafı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:32

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:32

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın eski kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Vardarlı, ABD'den gelen teklif sonrası dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile olan görüşmesini anlatırken Fenerbahçe'ye transferine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

"TEKLİF GELİNCE KABUL ETTİM"

Fenerbahçe'ye transferine ilişkin konuşan Vardarlı, "İzmir'den İstanbul'a Migrosspor kulübüne geldim. Benim 5 yıllık sözleşmem vardı. O zamanlar hem alt yapı hem A Takım'da oynayanlara sözleşme süresi öyleydi. O yaşlarda iyi süreler alıp kendimi çok iyi geliştirdim. İyi bir takımdık ve ligin hep ikinci veya üçüncü sıralarındaydık. Güzel bir aile ortamı vardı. Sözleşmem bitince ve kupa maçında Fenerbahçe'ye çok iyi oynayınca gelen teklifi kabul ettim. Fenerbahçe'nin 100. yılıydı ve hedef şampiyonluktu. Kulüp olarak ana branşların hepsinde 5'te 5 yapmıştık" dedi.

"AZİZ YILDIRIM ATLANTA'DAN GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI"

Sarı- lacivertli takımla sözleşmesinin sona erdiği dönemde ABD'den teklif aldığını belirten Vardarlı, "İki yerden teklif vardı. Biri Indiana diğeri Atlanta. Atlanta için ön ayak olacaklardı gitmem için. Çok uzun bir konuşma değildi. Aziz Yıldırım, 'Böyle böyle bir teklif var, gider misin? İstersen gidebilirsin' tarzı bir konuşma olmuştu. Sonunda hep birlikte gitmemeye karar verdik (gülerek)" diye konuştu.

Aziz Yıldırım

"KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ OLAMAYAN BİR BAŞKAN"

Vardarlı, Aziz Yıldırım ile ilgili hatıralarının sorulması üzerine, "Güzel şeyler var genelde. Tabi başkan olarak kaybetmeye tahammülü olmayan birisi. Hep kazanmak için kulübe elinden geleni yaptı şimdiye kadar. Çok fazla ilgi gösterirdi kadın basketbol şubesine. Devamlı maçlarımıza, antrenmanlarımıza gelirdi. Hep varlıklarını hissettirirlerdi iyi anlamda" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM HEPİMİZ AĞLARKEN TESELLİ ETTİ"

Vardarlı, Aziz Yıldırım ile ilgili, "Rusya'da Ekaterinburg maçı ilk finalimizdi. O maçtan sonra soyunma odasına hepimiz ağlarken girip teselli etmişti" dedi.