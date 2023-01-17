Eski Fenerbahçeli Berke Özer, Eyüpspor'a imza attı
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Portekiz temsilcisi Portimonense'den kaleci Berke Özer'i transfer eden Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, genç file bekçisini HangiKredi Ümraniyespor'a kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.
Futbola Altınordu'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, sonrasında Fenerbahçe ve Belçika'nın Westerlo takımlarında forma giydi. Sezon başında Portimonense'ye transfer olan Berke, 2 müsabakada forma giydi.
ÜMRANIYESPOR'A KIRALANDI
Berke Özer, sezon sonuna kadar kiralık olarak Spor Toto Süper Lig takımı HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyecek.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Berke Özer!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 17, 2023
Eyüpspor’umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.
Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/OaU9vcBbPc
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Soylu’nun görünen yüzü!
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!
- Ahmet Tatar'dan Nedim Şener'e yanıt
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'