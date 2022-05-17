Eski Fenerbahçeli Diego Lugano: Jorge Jesus ve Fenerbahçe arasında bir anlaşma yok

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Lugano, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 12:26
Eski Fenerbahçeli Diego Lugano: Jorge Jesus ve Fenerbahçe arasında bir anlaşma yok
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski savunma oyuncusu Diego Lugano, Jorge Jesus ile ilgili Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

ESPN Brezilya'ya Jorge Jesus ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuşan Diego Lugano "Fenerbahçe'nin önemli bir ismiyle görüştüm, Jorge Jesus'un gelecek sezon öncesi bir anlaşmaya yakın bile olmadığını söyledi" şeklinde ifadeler kullandı.

Öte yandan Portekiz basını ise kısa bir süre önce daha önce Ali Koç ile Portekiz'de görüşen 67 yaşındaki Jorge Jesus'un, Fenerbahçe ile anlaştığını duyurmuştu. Diego Lugano'nun bu açıklamasının ardından Fenerbahçe ve Jorge Jesus cephesinden nasıl bir cevap geleceği merakla beklenmeye başlandı.


fenerbahçe jorge jesus Ali Koç ismail kartal diego lugano

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler