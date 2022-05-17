Eski Fenerbahçeli Diego Lugano: Jorge Jesus ve Fenerbahçe arasında bir anlaşma yok
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Lugano, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski savunma oyuncusu Diego Lugano, Jorge Jesus ile ilgili Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
ESPN Brezilya'ya Jorge Jesus ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuşan Diego Lugano "Fenerbahçe'nin önemli bir ismiyle görüştüm, Jorge Jesus'un gelecek sezon öncesi bir anlaşmaya yakın bile olmadığını söyledi" şeklinde ifadeler kullandı.
Öte yandan Portekiz basını ise kısa bir süre önce daha önce Ali Koç ile Portekiz'de görüşen 67 yaşındaki Jorge Jesus'un, Fenerbahçe ile anlaştığını duyurmuştu. Diego Lugano'nun bu açıklamasının ardından Fenerbahçe ve Jorge Jesus cephesinden nasıl bir cevap geleceği merakla beklenmeye başlandı.
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