Eski Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten itiraf: 'Yemekhanedeki veda...'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, Yağız Sabuncuoğlu'na özel röportaj verdi.

Sırp yıldızın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında Tadic, "Beşiktaş ile temasım oldu. Konuştuk ama aynı zamanda Fenerbahçe ile anlaştım. Bence kimsenin işin rengini belli etmemesi ve sessiz kalması özeldi. Bu sayede gizli kalmıştı. Menajerim, bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE VEDASI HAKKINDA AÇIKLAMA

99 puanla kaçan şampiyonluk hakkında Tadic, "Bahane üretmeyi sevmiyorum ama kesinlikle 99 puan kazandığınızda elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyorsunuz. Bence o yıl kesinlikle şampiyon olmayı hak ediyorduk. Neredeyse her derbi maçı kazandık, bence o yıl şampiyon olmalıydık" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin kendisine veda şekli ile ilgili yıldız futbolcu, "Yemekhanedeki veda benim için sorun değil, çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi. Biz oynamak istemedik ve kulüp bize bir şey vermek istedi. Bunu sahada ya da antrenman sahasında da yapabilirdik ama bir sıkıntım yok kulübü takdir ediyorum. Kulüpte herkesle aram çok iyiydi, kapıcıdan başkana kadar herkesle. Sadece güzel anılarım var. Böyle büyük bir kulübün parçası olabildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

FENERBAH ÇE'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

Kendisine yöneltilen, "Bir gün teknik adam olarak Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?" sorusuna Tadic şu yanıtı verdi:

"Göreceğiz. Oynadığın bir kulüpte ayrıca teknik direktör olmak çok güzel bir his, ki muhtemelen teknik direktör olacağım.. Eski kulübünüzle tekrar bir hikayeye sahip olmak. Kesinlikle gelecekte bunu düşüneceğim çünkü kupalar kazanmak istiyorum, neden Fenerbahçe ile olmasın..."