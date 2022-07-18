Eski Fenerbahçeli Lazar Markovic, Gaziantep FK için İstanbul'da

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:17

Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Gaziantep temsilcisi, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic'le anlaşma sağladı.

Gaziantep FK'nın anlaşma sağladığı Sırp yıldız, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Markovic Gaziantep için sağlık kontrolünden geçecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki Sırp hücumcu, geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

Markovic, 2015-2016 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de ise 21 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.