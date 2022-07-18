Eski Fenerbahçeli Lazar Markovic, Gaziantep FK için İstanbul'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın anlaştığı eski Fenerbahçeli Lazar Markovic İstanbul'a geldi.
Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Gaziantep temsilcisi, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic'le anlaşma sağladı.
Gaziantep FK'nın anlaşma sağladığı Sırp yıldız, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Markovic Gaziantep için sağlık kontrolünden geçecek.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki Sırp hücumcu, geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı.
Markovic, 2015-2016 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de ise 21 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.
Video Haberler
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- 5’li çete lobisine ret!
- Kılıçdaroğlu: Yine tutuştun Erdoğan...