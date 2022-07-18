Başakşehir ve Konyaspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:57

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmek için eleme turları oynayacak olan Başakşehir ve Konyaspor'un. 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde oynayacakları rakipler belli oldu.

3. TURDAKİ EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle, Konyaspor ise BATE Borisov'u elemesi halinde Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

2. TURDAKİ RAKİPLER

Başakşehir ile Konyaspor, 2. ön eleme turundaki maçlarını 21 Temmuz Perşembe günü oynayacak.

Medipol Başakşehir, evinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile TSİ 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Konyaspor ise Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacak. Bate Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.