Eski Fenerbahçeli Max Kruse 2. lige transfer oldu!
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse, Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekibi Paderborn'a transfer oldu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Almanya 2. Bundesliga takımlarından Paderborn'a transfer oldu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kruse ile 2023-2024 sezonu için sözleşme imzalandığı duyuruldu.
"BAŞARIYA AÇIM"
35 yaşındaki Max Kruse, Paderborn'a transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Görüşmelerimiz başından beri çok iyiydi ve beni ikna etti. Çok fazla konuşmak istemiyorum, performansımı sahaya yansıtacağım. Söylenecek 3 şey var: Gerçekten futbolla ilgileniyorum, başarıya açım ve Paderborn ile atak yapmak istiyorum" diye konuştu.
"TECRÜBESİ BİZE YARDIMCI OLACAK"
Paderborn Genel Müdürü Benjamin Weber ise Kruse'nin transferini "Max'in futbol nitelikleri ve gol içgüdüsü tartışılmaz. Liderlik gücü ve ulusal ve uluslararası düzeydeki tecrübesiyle de bize çok yardımcı olacak" ifadelerini kullanarak yorumladı.
KASIM AYINDAN BU YANA SERBESTTİ
Son olarak Wolfsburg forması giyen Max Kruse, 2022 kasım ayından bu yana herhangi bir kulüpte forma giymiyordu.
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